Die viel diskutierte Polizeiwache am Kotti soll schon im Februar in Betrieb gehen. Innensenatorin Spranger nimmt den Bezirk in die Pflicht.

Bericht: Polizeiwache am Kottbusser Tor öffnet im Februar

Die Wache soll in das Kreuzberger Zentrum (NKZ) einziehen. dpa/Andrea Vollmer

Die geplante Polizeiwache am Kottbusser Tor soll schon im Februar in Betrieb gehen. Das sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) der B.Z. Die Wache soll in das Kreuzberger Zentrum (NKZ) einziehen und etwa 3,75 Millionen Euro kosten.

Das Kottbusser Tor gilt als einer der Kriminalitätshotspots in der Hauptstadt. Spranger will, dass der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bei der Umsetzung schnell mitzieht. „Das Engagement ist nicht gerade so, wie ich es mir vorstelle. Der Bezirk müsste mit der Wohnungsgesellschaft über ein besseres Beleuchtungskonzept sprechen, Sozialarbeiter stellen und mit der Jugendarbeit vorankommen“, erklärt die Senatorin der Zeitung.