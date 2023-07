Bericht: Rave the Planet in Berlin vor der Absage

Die Nachfolge-Veranstaltung der Loveparade heißt Rave the Planet und sollte am Samstag stattfinden. Offenbar steht die Absage im Raum.

Die Nachfolge-Veranstaltung der Loveparade heißt Rave the Planet und sollte am Samstag, den 8. Juli in Berlin stattfinden. Erwartet wurden 300.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Doch die Großveranstaltung steht vor dem Aus.

Die Veranstalter um den bekannten DJ Dr. Motte haben es nach Informationen der Berliner Zeitung versäumt, Sanitäter zu organisieren, die sich um kollabierte Personen kümmern. Nach Angaben aus der Verwaltung soll es verpasst worden sein, den Vertrag mit dem Malteser Hilfsdienst rechtzeitig abzuschließen.

Ausführlich zum Thema lesen Sie hier:

Rave the Planet 2023 in Berlin: Route stand schon fest

Die Route der Veranstaltung stand schon fest: Der Start war auf der Straße des 17. Juni (Ost) geplant. Von dort sollte die Parade bis zum Großen Stern weiterlaufen, die Siegessäule umkreisen und daraufhin auf der Straße des 17. Juni wieder zurücklaufen bis zum Brandenburger Tor. Die Parade sollte am Brandenburger Tor enden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das diesjährige Motto von Veranstaltern um den DJ Dr. Motte lautete ursprünglich: „Music is the Answer“. Das ist gleichzeitig auch der Name der offiziellen Hymne für die Veranstaltung von Dr. Motte und Jam El Mar. Bei der Parade sollte auch für den Frieden in der Welt demonstriert werden.