Bericht: Renten sollen im Jahr 2023 steigen

Die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können sich nach Angaben der „Bild am Sonntag“ auf eine Erhöhung ihrer Bezüge im kommenden Jahr einstellen. Wie die Zeitung am Samstagabend (online) auf der Grundlage des neuen Rentenversicherungsberichts schreibt, sollen die Renten zum 1. Juli 2023 um 3,5 Prozent im Westen und um 4,2 Prozent im Osten Deutschlands steigen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte der Zeitung: „Nach den jetzt vorliegenden Daten können die Rentnerinnen und Rentner im Sommer erneut mit einer spürbaren Rentenerhöhung rechnen.“

Der durchschnittliche Rentenzahlbetrag liegt dem Bericht zufolge bei 1.089 Euro im Monat. Das wären dann im Westen 38 Euro mehr, im Osten knapp 46 Euro. Bis zum Jahr 2036 steigen die Renten um insgesamt 43 Prozent. Das entspricht einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 2,6 Prozent pro Jahr, heißt es weiter.