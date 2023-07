Wegen „Panikmache und Erpressung“: Russischer Kommandeur in der Ukraine gefeuert

Der Chef des russischen Generalstabs und Oberbefehlshaber über die russischen Truppen in der Ukraine, Waleri Gerassimow, hat offenbar den Kommandeur in der Ukraine, Iwan Popow, entlassen. Er soll sich kritisch über die Truppenrotationen im südukrainischen Saporischschja geäußert haben. Dies berichtet die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW).

Das ISW beruft sich auf Quellen, die mit dem russischen Sicherheitsdienst in Verbindung stehen. Popow soll Gerassimow um eine Ablösung seiner Truppen gebeten und gedroht haben, sich bei dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu beschweren. Der Generalstabschef habe ihm daraufhin Panikmache und Erpressung der russischen Militärführung vorgeworfen.

Waleri Gerassimow ist der Nachfolger des russischen Generals Sergej Surowikin. Dieser soll mehreren Berichten zufolge von dem Aufstand der Sölndertruppe Wagner Ende Juni gewusst haben.