Ein russischer Pilot hat einem Medienbericht zufolge im September 2022 versucht, ein RAF-Überwachungsflugzeug abzuschießen. Die BBC berichtet unter Berufung auf „drei hochrangige westliche Verteidigungsquellen mit Kenntnis des Vorfalls“, der Pilot des russischen SU-27-Kampfjets habe gedacht, er hätte die Erlaubnis, zwei Raketen auf das RAF-Flugzeug über dem Schwarzen Meer abzufeuern. Die offizielle Version wird nun infrage gestellt.

Russland hatte damals behauptet, der Vorfall im vergangenen September sei auf eine „technische Fehlfunktion“ zurückzuführen. Der damalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace teilte dem Parlament mit, dass sich zwei russische Jets „rücksichtslos“ bis auf fünf Meter dem RAF RC-135 Rivet Joint, mit einer Besatzung von bis zu 30 Personen, genähert hätten. Nach Gesprächen mit russischen Verteidigungsbeamten hatte er jedoch deren Erklärung akzeptiert.

Unter Berufung auf abgefangene Aufnahmen des Verteidigungsministeriums sagten die Quellen der BBC, dass einer der Piloten gedacht habe, er habe die Erlaubnis, das britische Flugzeug „nach einem zweideutigen Befehl einer russischen Bodenstation anzugreifen. Der zweite russische Pilot sah dies jedoch nicht so. Er protestierte und beschimpfte seinen Flügelmann, als er die erste Rakete abfeuerte“.

Die Rakete sei erfolgreich gestartet worden, habe aber das Flugzeug nicht erfasst, so die Quellen, was bedeute, dass es sich um einen Beinahe-Zusammenstoß und nicht um eine „technische Fehlfunktion“ gehandelt habe, wie Russland behauptete. Der erste Pilot habe dann eine weitere Rakete ausgelöst, die vom Flügel gefallen sei, was darauf hindeute, dass die Waffe entweder eine Fehlfunktion hatte oder der Start abgebrochen wurde, so die BBC-Quellen.

Das Verteidigungsministerium wird keine Einzelheiten über die abgefangenen Aufnahmen veröffentlichen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums äußerte sich zu den neuen Enthüllungen: „Unsere Absicht war es immer, die Sicherheit unserer Operationen zu schützen, eine unnötige Eskalation zu vermeiden und die Öffentlichkeit und die internationale Gemeinschaft zu informieren.“