Nach Angaben von Forschern, die in der New York Times zitiert werden, stellt Russland Drohnen her, die der iranischen Shahed ähneln, um sie in der Ukraine einzusetzen. Die als Geran-2 bezeichneten Drohnen seien eine Version der Shahed-136, die beim Aufprall explodiert.

Die Untersuchung wurde von der britischen Conflict Armament Research durchgeführt, einer Gruppe, die in Kriegen eingesetzte Waffen und Munition identifiziert und verfolgt. „Die Forscher reisten Ende Juli nach Kiew und untersuchten die Wrackteile zweier Angriffsdrohnen, die bei Kämpfen im Südosten der Ukraine eingesetzt worden waren“, berichtet die amerikanische Tageszeitung. „Beide schienen iranische Shahed-136 zu sein, enthielten aber elektronische Module, die mit Komponenten übereinstimmen, die zuvor von russischen Überwachungsdrohnen geborgen wurden, so der Bericht.“



Den Forschern zufolge unterschieden sich die für den Bau der beiden Drohnen verwendeten Materialien und die innere Struktur ihrer Rümpfe stark von jenen, von denen bekannt ist, dass sie im Iran hergestellt wurden. Shahed können bis zu 35 Kilo Sprengstoff tragen und haben eine Reichweite von fast 1000 Kilometern.

In der Nacht zum Samstag zerstörten ukrainische Luftabwehreinheiten drei Shahed-Drohnen in der Region Zaporizhzhia, wie die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mitteilte.



Anfang des Monats sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass Russland etwa 2000 Shahed-Drohnen seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine eingesetzt habe. Die Vergrößerung der Zahl von Luftabwehrsystemen sei Aufgabe jedes ukrainischen Botschafters und jedes ukrainischen Vertreters im Ausland, so Selensky.

Auch die Ukraine hat zunehmend Drohnen gegen Russland eingesetzt. Am Samstagmorgen hatte das russische Verteidigungsministerium den Abschuss von 20 Drohnen über der Krim gemeldet. Am Freitag hatte die gleiche Quelle mitgeteilt, eine auf die Hauptstadt Moskau zusteuernde Drohne abgeschossen zu haben. Die ukrainische Drohne sei über einem Vorort von Moskau zerstört worden, es habe keine Opfer oder Schäden gegeben. (mit dpa, AFP)