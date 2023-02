Bericht: Russland verhandelt wohl mit China über Kauf von Kamikaze-Drohnen

Peking und Moskau sollen einem Bericht des Spiegel zufolge offenbar über den Kauf von 100 Kamikaze-Drohnen verhandeln. Laut dem Magazin soll sich der chinesische Drohnenhersteller Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology wohl bereit erklärt haben, Drohnen des Prototyps ZT-180 für Russland zu produzieren, die bis April geliefert werden könnten.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll Bingo in einem weiteren Schritt planen, Komponenten und Know-how nach Russland zu liefern, damit dort eine Produktion aufgebaut werden kann. So sollen rund 100 Drohnen im Monat gebaut werden können.

Die USA und die EU haben China vor Waffenlieferungen an Russland gewarnt. Damit wäre „eine rote Linie“ überschritten, sagte der EU-Chefdiplomat Josep Borrell. US-Außenminister Antony Blinken hatte als erster davon gesprochen, dass China wohl die Lieferung von Waffen zur Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine erwägt. Jegliche Waffenlieferung an Moskau würde „ernste Probleme“ verursachen, warnte Blinken. „Die Sorge, die wir jetzt auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen haben, ist, dass sie die Bereitstellung tödlicher Unterstützung erwägen“, sagte Blinken mit Blick auf China. China wies die Aussagen der USA scharf zurück.