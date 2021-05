Berlin - Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge unter 100 (Sonntage zählen nicht mit), wird die Bundesnotbremse für die jeweilige Region aufgehoben. In Berlin lag sie am Freitag unter 100, und auch am Samstag unterschritt sie die magische 100er-Grenze. Zwei Tage nach der Aufhebung der Notbremse greift wieder die Corona-Verordnung des Berliner Senats. Und hierfür gibt es offenbar schon einen klaren Fahrplan, der, wenn die Inzidenz weiter sinkt, am kommenden Freitag gelten sollte.

Wie mehrere Medien berichten, werden die Kontaktbeschränkungen in Berlin gelockert, die Ausgangssperre fällt weg. Außengastronomie könnte wieder öffnen. Und das am Himmelfahrtswochenende und einen Woche vor Pfingsten. Wie die B.Z. berichtet, sind für die Öffnung der Außengastronomie feste Regeln vorgesehen.

Bald könnte die Außengastronomie in Berlin öffnen – mit diesen Regeln Abstandsregeln von 1,50 Meter gelten weiterhin

Nur zwei Haushalte dürfen sich treffen

Besuch ist nur mit Terminbuchung möglich

Ein negatives Testergebnis oder der Nachweis über eine Genesung oder der Nachweis über ein Impfung muss vorliegen.

Die Kontaktnachverfolgung muss vor Ort möglich sein

Beschlossen sind diese Corona-Regeln noch nicht. Der Senat wird am kommenden Dienstag zusammenkommen und über diese Eckpunkte beraten.