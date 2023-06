Bericht: Südafrikas Präsident brachte 12 Container mit Waffen nach Polen

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hat offenbar versucht, 12 Container mit Waffen in Polen abzuladen. Dies berichtete die polnische Nachrichtenagentur Rzeczpospolita. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag. Ramaphosa landete in Warschau, bevor er weiter mit dem Zug in die ukrainische Hauptstadt Kiew fuhr. Er befand sich auf einer Vermittlungsmission gemeinsam mit anderen afrikanischen Staats- und Regierungschefs.

Der Politiker kam mit einem eigenem Flugzeug, begleitet von einem zweiten Flugzeug mit 120 Menschen – darunter Journalisten, Sicherheitspersonal sowie Militär. Eine Journalistin, die in der Maschine saß, berichtete, dass Ramaphosas Gefolge offenbar versuchte, die 12 Container mit Waffen auszuladen.

Cyril Ramaphosa traf sich auch mit Putin

Die polnischen Zollbeamten erlaubten den Passagieren offenbar nicht, das Flugzeug zu verlassen und ihr Gepäck abzuholen. Der Chef der Präsidentengarde bezeichnete das Verhalten der polnischen Beamten als „schockierend und rassistisch“. Die „Friedensmission“ des Präsidenten sei dadurch gefährdet worden.

Das polnische Außenministerium bestätigte den Vorfall und gab an, dass dieser sich ereignete, da sich die Gäste geweigert hätten, sich an die geltenden Sicherheitsstandards zu halten. Zudem hätten sie keine Genehmigung für „gefährliche Substanzen“ gehabt. Ramaphosa musste schließlich ohne seine Garde nach Kiew reisen.

Mit dem südafrikanischen Präsidenten reisten noch andere Staats- und Regierungschefs aus Afrika erst nach Kiew und dann weiter nach Russland. Die Delegation unter Leitung von Ramaphosa kam am Samstag in St. Petersburg an, wo sich der südafrikanische Präsidenten mit Wladimir Putin traf.