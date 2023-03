Bankenkrise: Schweizer Bank UBS hat Credit-Suisse-Kauf zugestimmt

Mehr als 2 Milliarden Dollar will die Schweizer Großbank UBS für die angeschlagene Credit Suisse zahlen. Der Deal soll noch bis Montag abgeschlossen sein.

Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB) Thomas Jordan (li.) verlässt am Sonntag mit seinem Team das Eidgenössische Finanzdepartement in Bern. Fabrice CoffriniAFP

Zürich/Bern -Die Schweizer Großbank UBS hat nach einem Bericht der Financial Times dem Kauf der Credit Suisse zugestimmt. Zuvor habe UBS ihr Angebot auf mehr als 2 Milliarden Dollar erhöht, meldete das Blatt am Abend.

Nach einem Bericht des Wall Street Journal soll die Schweizerische Nationalbank (SNB) der UBS als Teil des Deals eine Liquiditätslinie von rund 100 Milliarden US-Dollar angeboten haben.

Die Schweizer Behörden wollten die Gesetze des Landes ändern, um eine Abstimmung der Aktionäre über die Transaktion zu umgehen, berichtete die Financial Times weiter. Denn das Geschäft solle noch bis Montag abgeschlossen sein.

Vertrag soll noch am Sonntag unterzeichnet werden

Das Aktienpaket zwischen den beiden größten Schweizer Banken sollte laut Financial Times noch am Sonntagabend unterzeichnet werden. Der Preis werde nur einen Bruchteil des Schlusskurses der Credit Suisse vom Freitag betragen, so dass die Aktionäre von Credit Suisse praktisch leer ausgingen, hieß es.

UBS werde nun mehr als 0,50 Schweizer Franken pro Aktie in eigenen Aktien bezahlen, weit unter dem Schlusskurs der Credit Suisse von 1,86 Franken am vergangenen Freitag. Die UBS habe auch einer Abschwächung der Klausel zugestimmt, wonach der Vertrag im Falle eines Anstiegs der sogenannten Kreditausfallspreads nichtig wäre. Hierbei geht es um Absicherungen gegen einen Zahlungsausfall.