Am Dienstag veröffentlichte die Bild-Zeitung einen Bericht, der dem Norddeutschen Rundfunk Vetternwirtschaft vorwarf. Dabei ging es um einen Beratervertrag zwischen dem Lebensgefährten der Hamburger Landesfunkhausdirektion und dem öffentlich-rechtlichen Regionalsender.

Konkret ging es in dem Vorwurf der Bild darum, dass der NDR seit April 2018 für seine Regional-Welle in Niedersachsen bis zu 50.000 Euro im Jahr an den Musikberater Dieter Petereit bezahlen würde. Musikproduzent Dieter Petereit ist der Partner von Sabine Rossbach, die Hamburger Landesfunkhausdirektion ist. Laut der Zeitung ergebe sich Konfliktpotenzial, ähnlich dem Schlesinger-Skandal.

Der Norddeutsche Rundfunk bestätigte auf Anfrage der Bild, dass es eine Geschäftsbeziehung zwischen dem Sender und Petereit gibt. Der Musikproduzent erklärte gegenüber der Bild: Er sehe „keinerlei Interessenkonflikte“. In der NDR-Pressemitteilung heißt es ergänzend: „Die Geschäftsbeziehung zwischen Dieter Petereit und dem Landesfunkhaus Niedersachsen ist nicht über Sabine Rossbach vermittelt worden.“

imago/Eventpress NDR-Landesfunkhaus-Direktorin Sabine Rossbach (Archivbild)

NDR dementiert Verstoß gegen Compliance-Regelungen

Der Regionalsender widerspricht Vorwürfen der Vetternwirtschaft und schreibt am Dienstag: „Dieter Petereit ist seit vielen Jahren ein angesehener Musikberater und als solcher sowohl bei privaten als auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern bekannt. NDR 1 Niedersachsen-Musikchef Henry Gross hatte Dieter Petereit wegen seiner besonderen Kompetenzen als Berater für die Modernisierung des Musikangebotes von NDR 1 Niedersachen 2018 ausgewählt. Die persönliche Beziehung zur Hamburger Landesfunkhausdirektion Sabine Rossbach war im NDR bekannt, daher wurde die beabsichtigte Beauftragung von Dieter Petereit durch die Vorgesetzten von Henry Gross – den Hörfunkchef und den damaligen Landesfunkhaus-Direktor – vor Beauftragung genehmigt. Der Einsatz von externen Musikberater*innen bei Radiowellen ist branchenüblich.“

Zudem habe die Beauftragung des Musikproduzentin als Berater nicht gegen die Compliance-Regelungen verstoßen. Der NDR werde die Handhabung bei solchen Beauftragungen zukünftig vor dem Hintergrund der Geschehnisse beim RBB aber noch sensibler behandeln, vor allem wenn es persönliche Beziehungen zu Mitgliedern der Geschäftsleitung gebe, heißt es vom Sender weiter.

Schlesinger-Skandal löste Debatte aus

Der RBB-Rundfunkrat hatte am Montagabend die zuvor zurückgetretene RBB-Intendantin nach zahlreichen Vorwürfen mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt abberufen.

Der Medienwissenschaftler Klaus Siebenhaar bezeichnete die Vorkommnisse um Patricia Schlesinger als „Super-GAU“ für den Sender und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt. „Es ist nicht Wasser, sondern ein Wasserfall auf den Mühlen derer, die das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für radikal reformbedürftig halten“, sagte er der Berliner Morgenpost am Mittwoch. Der emeritierte Professor für Kultur- und Medienmanagement an der Freien Universität Berlin fügte hinzu: „Ich kann nur sagen: So schafft man sich selbst ab.“

Die Vorwürfe von Vetternwirtschaft, Vorteilsnahme und Verschwendung in der Führungsetage des Rundfunks Berlin-Brandenburg zeigten, wie weit sich das öffentlich-rechtliche System teilweise vom realen Leben entfernt habe, sagte Siebenhaar: „Es ist ein System, das sich über Jahrzehnte verselbstständigt hat, sich selbst zeugt und letztlich nicht professionell kontrolliert wird.“