Bericht: Erdogan will bei Ukraine-Friedensgesprächen als Vermittler auftreten

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will bei den für diesen Monat geplanten Gesprächen mit Wladimir Putin die Wiederaufnahme der Ukraine-Friedensgespräche vorschlagen, wie russische Medien berichten, unter Berufung auf eine Quelle in der Verwaltung des türkischen Staatschefs.



„Herr Präsident wird seine Vermittlung bei der Lösung des Konflikts anbieten und dabei die These bekräftigen, dass es im Krieg keine Gewinner und im Friedensprozess keine Verlierer geben wird“, sagte die Quelle, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti zufolge.

Ankara befürwortet nach Angaben der Quelle einen Waffenstillstand und die Aufnahme von Verhandlungen. Erdogan sei „der einzige Staatschef“, der das „aufrichtige Vertrauen“ von Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj genieße, den Kontakt zu ihnen pflege und „alles unternimmt, um der Region Frieden zu bringen“, so die Quelle.

Nach Aus des Getreideabkommens: Türkei will vermitteln

Der türkische Präsident will Wladimir Putin im Zuge seiner Bemühungen um eine Wiederbelebung des Getreideabkommens mit der Ukraine treffen. Die Türkei sei bereit, „das Getreide aus dem Schwarzen Meer zu Mehl zu verarbeiten und es in arme, weniger entwickelte afrikanische Länder zu transportieren“, sagte Erdogan am vergangenen Freitag.

Im vergangenen Monat war Russland aus dem von der UNO und der Türkei vermittelten Getreideabkommen ausgestiegen, das der Ukraine trotz des Krieges den Transport von Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht hatte. Seit dem Inkrafttreten des Abkommens vor einem Jahr waren so fast 33 Millionen Tonnen Getreide aus ukrainischen Häfen ausgeführt worden.



Erdogan will die Tagesordnung für sein bevorstehendes Treffen mit Putin bei einer Kabinettssitzung am heutigen Montag festlegen.