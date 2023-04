Berichte: Anschlag mit 17 Kilo Sprengstoff sollte Putin töten

Sollte der russische Präsident Wladimir Putin Ziel eines Drohnen-Attentats werden? Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde offenbar eine abgestürzte Kamikazedrohne in der Nähe von Moskau gefunden. Laut den Angaben hatte der ukrainische Geheimdienst offenbar versucht, eine mit 17 Kilo Sprengstoff beladene UJ-22-Drohne in einen Industriepark östlich von Moskau zu schicken. Ein Bild zeigt die zerstörte Drohne am Boden, 20 Kilometer vor dem benannten Ziel.

Ein ukrainischer Aktivist, der dem Geheimdienst nahestehen soll, will eine Erklärung dazu abgegeben haben. „Letzte Woche erhielten unsere Geheimdienstoffiziere Informationen über Putins Reise in den Industriepark in Rudnewo. Dementsprechend startete unsere Kamikazedrohne, die durch alle Luftverteidigungen der Russischen Föderation flog und unweit des Industrieparks abstürzte.“ Ob die Angaben stimmen, ist derzeit unklar. Auch russische Medien berichteten laut Bild-Zeitung über einen Drohnenabsturz.