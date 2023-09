Bericht: Kein Umzug der Zentral-und Landesbibliothek ins Haus von Galeries Lafayette

Der Umzug der Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) in das Gebäude des Kaufhauses Galeries Lafayette in der Friedrichstraße steht Medienberichten wohl vor dem Aus. Die SPD-Fraktion lehnt das Vorhaben ab, wie die Berliner Morgenpost berichtet.

Die Fraktion sei nach den Worten der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Melanie Kühnemann-Grunow nicht geneigt, die benötigten mindestens 600 Millionen Euro in den laufenden Verhandlungen über den Doppelhaushalt 2024/25 bereitzustellen.

Die Idee sei zwar „charmant“, sagte sie der Zeitung. Aber die Summe, die allein für den Kauf der Galeries Lafayette zur Debatte stehe, sei „schwindelerregend und teurer als der am Blücherplatz geplante Neubau“, sagte die kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Der Kultursenator habe jüngst den Haushaltsplan vorgelegt, der in vielen Bereichen „brachiale Kürzungen“ vorsehe, unter anderem bei der freien Szene. Für das Bibliotheksvorhaben finde sich in Chialos Haushaltsplan „allerdings kein Hinweis“, so Kühnemann-Grunow.