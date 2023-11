Angesichts der Befürchtungen der USA und der EU, dass der Krieg in der Ukraine ins Stocken geraten ist, haben Beamte damit begonnen, mit der ukrainischen Regierung in aller Stille über mögliche Friedensgespräche mit Russland zu sprechen. Dies berichtet NBC unter Berufung auf zwei US-Regierungsquellen, die mit den Gesprächen vertraut sind.



Dem Bericht zufolge ging es bei den „sensiblen“ Gesprächen, die letzten Monat während einer Sitzung der „Ukraine Defense Contact Group“ stattfanden, um „sehr grobe Umrisse dessen, was die Ukraine möglicherweise aufgeben müsste, um eine Einigung mit Russland zu erzielen“.

Unter Berufung auf Beamte in Washington berichtet NBC weiter, dass Joe Biden sich zunehmend Sorgen über die schwindenden Streitkräfte der Ukraine macht. Die USA und ihre Verbündeten können die Ukraine mit Waffen versorgen, so die Quelle des Senders, „aber wenn sie keine kompetenten Kräfte haben, die sie einsetzen können, nützt das nicht viel“.

Selenskyj: Nicht der Zeitpunkt, um mit Russland zu verhandeln

Auf den NBC-Bericht angesprochen, wiederholte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij am Samstag, dass dies nicht der Zeitpunkt sei, um mit Russland zu verhandeln. Er bestritt auch, dass westliche Politiker ihn dazu drängten.



„Keiner übt Druck auf mich aus“, sagte Selenskyj am Samstag in Kiew bei einer Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Vor und zu Beginn des Krieges habe es das gegeben. „Heute übt niemand der EU-Führer, der USA Druck auf mich aus, dass wir uns jetzt mit Russland zusammensetzen, verhandeln und Russland irgendetwas abgeben. So etwas wird es nicht geben“, sagte Selenskyj. (mit dpa)