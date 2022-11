Anwohner berichten von verdächtigen Vorgängen. Russland hatte das Gebiet während der Besatzung streng abgeschottet. Was ging dort vor sich?

Bericht: Verbrannten russische Besatzer in Cherson Gefallene auf Mülldeponie?

Was hat sich im befreiten Cherson wirklich abgespielt?

Nach dem Abzug aus Cherson haben russische Truppen große Teile der Infrastruktur zerstört und ein großflächiges Trümmerfeld hinterlassen. Hunderte ortsansässige Ukrainer gelten derweil als vermisst, einige sollen zuvor gefoltert worden sein. Als ukrainische Truppen vorrückten, sollen russische Truppen laut einem Zeitungsbericht damit begonnen haben, tote Kameraden und Uniformteile zu verbrennen – auf einer lokalen Mülldeponie.

Laut einem Artikel der britischen Tageszeitung Guardian, der sich auf Zeugenaussagen von Einheimischen beruft, wurde die örtliche Müllentsorgungsstätte – kurz vor dem russischen Abzug – zur verbotenen Zone erklärt. Mutmaßlich, weil die russische Armee in diesem Areal die Leichen ihrer gefallenen Kameraden in schwarzen Säcken entsorgt und anschließend verbrannt hat.

Nachdem russische Lastwagen abgeladen hätten, sei die Luft durch eine große Rauchwolke verpestet worden, die nach verkohltem Fleisch gerochen habe, erklärte ein Zeuge gegenüber der Zeitung. Die 40-jährige Anwohnerin Iryna wurde konkreter und sagte: „Jedes Mal, wenn unsere Armee die Russen dort beschoss, brachten sie die Leichen auf die Deponie und verbrannten sie.“ Eine Frau, die in der Nähe der Örtlichkeit wohnt, gab an: „Der Gestank vom Rauch der Deponie war so schlimm, dass wir nicht einmal die Balkontür öffnen konnten. Es gab Tage, da konnte man wegen des Geruchs nicht atmen.“ Die Angaben konnten laut Guardian nicht unabhängig verifiziert werden. Das Gebiet gilt als vermint, Mitarbeiter der Zeitung durften es aus Sicherheitsgründen nicht betreten.

Ein ukrainischer Soldat sucht auf dem Feld eines kürzlich befreiten Dorfes am Rande von Cherson nach Minen. Russische Truppen hinterließen Zerstörung und Trümmer in der Region. dpa/AP/Bernat Armangue

Kiew ruft Bewohner Chersons zum Umzug in „sicherere Regionen“ auf

Angesichts der schweren Zerstörungen im ehemals russisch besetzten Cherson hat die ukrainische Regierung die Bewohner nun aufgerufen, in „sicherere Regionen“ umzuziehen. Vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen sollten den Winter in Gebieten mit besserer Infrastruktur verbringen, erklärte die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk.

Cherson war rund acht Monate unter russischer Besatzung, bevor es am 11. November von den ukrainischen Streitkräften zurückerobert wurde. Die Zerstörungen in der südukrainischen Stadt sind enorm, Strom- und Wasserversorgung sind größtenteils zusammengebrochen.