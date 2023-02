Verdi plant Warnstreiks an mehreren Flughäfen

Die Gewerkschaft Verdi plant laut einem Bericht der Bild-Zeitung Warnstreiks an deutschen Flughäfen. Bereits in der laufenden Woche könnte Verdi zu eintägigen Arbeitsniederlegungen aufrufen, berichtet das Blatt am Dienstag. Im Gespräch seien Warnstreiks des Bodenpersonals unter anderem an den Flughäfen in Frankfurt am Main, München, Düsseldorf und Hamburg.

„Bei unseren Streiks in den laufenden Tarifverhandlungen denken wir auch über die Einbeziehung von Flughäfen nach“, sagte ein Verdi-Sprecher der Zeitung. „Dazu befinden wir uns in Diskussionen und Abstimmungen.“ Sollte es zu Arbeitskampfmaßnahmen kommen, dann würden Flugreisende vorher informiert. „Wir werden über Streiks wie immer rechtzeitig informieren“, sagte der Sprecher.