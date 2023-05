Geheimdienste: Mysteriöses Flugobjekt in Polen könnte russische Rakete sein

In einem nordpolnischen Wald ist offenbar eine Rakete eingeschlagen. Polens Premier bringt den Vorfall mit dem Einschlag im November in Verbindung.

Bei einem mysteriösen Flugobjekt, das in einem nordpolnischen Wald gelandet ist, könnte es sich um eine russische Ch-55-Rakete handeln. Das geht aus einem Bericht der polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza hervor. Die Zeitung beruft sich auf Geheimdienstquellen. Bestätigt sind die Informationen nicht. Eine Ch-55-Rakete kann Nuklearlasten tragen. Das Militärobjekt ist sechs Meter lang und hat eine Reichweite von etwa 3000 km.

Den Wyborcza-Quellen zufolge hätte die russische Armee „wahrscheinlich“ während eines massiven Angriffs auf die Ukraine am 16. Dezember die Kontrolle verloren, und die Rakete, die offenbar nur schwer vom Radar zu identifizieren ist, sei „verloren“ gegangen.

Rätselhaftes Flugobjekt in Wald bei Bydgoszczy gefunden

Nach Informationen des polnischen Radiosenders RMF FM haben die polnischen Behörden die Vereinigten Staaten um Hilfe in der Angelegenheit gebeten. Demzufolge arbeiten polnische Dienste bereits mit amerikanischen Diensten zusammen, um den Vorfall aufzuklären.

„Ich erwarte eine Klärung dieser Angelegenheit seitens des polnischen Verteidigungsministeriums. Ich wiederhole: Soweit ist der Fall im höchsten Maße erstaunlich. Denn zunächst funktionierten normale Abläufe, dann wurden sie aus unbekannten Gründen unterbrochen“, kritisierte General Tomasz Drewniak, ein ehemaliger Inspekteur der Luftwaffe.

Das Objekt war in der vergangenen Woche in einem Wald bei Bydgoszczy gefunden worden. Laut Wyborcza sagte der polnische Ministerpräsident Mateurz Morawiecki am Freitag, es gebe Gründe, „diesen Fund, diese Entdeckung, diese Ausrüstung“ mit den Informationen in Verbindung zu bringen, die die Dienste „bereits im Dezember letzten Jahres erhalten haben und über die wir auch mit unseren Verbündeten im Zusammenhang mit dem Vorfall in ständigem Kontakt standen“. RMF FM berichtete am Donnerstag, dass das Objekt aus Polens Luftverteidigungssystemen stamme.

Im November tötete eine ukrainische Flugabwehrrakete polnische Zivilisten

Am 15. November 2022 war eine Rakete russischer Bauart in Przewodów eingeschlagen. Die Nato und die polnische Regierung vermuten, dass es sich bei dem Vorfall wahrscheinlich um einen Unfall mit einer ukrainischen Flugabwehrrakete gehandelt hat. Die Rakete, die zwei Zivilisten tötete, sei wohl zur Abwehr russischer Marschflugkörper gedacht gewesen. Laut Behörden liegen dazu noch keine endgültigen Untersuchungsergebnisse vor.