Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, sei nach dem bewaffneten Aufstand in den Kreml gerufen worden, wo er sich mit Präsident Wladimir Putin getroffen habe, schreibt die französische Tageszeitung Libération unter Berufung auf Quellen westlicher Geheimdienste.

Ihren Angaben zufolge sei Prigoschin zu diesem Zweck am 1. Juli in Moskau eingetroffen. Kommandeure der Wagner-Gruppe hätten auch an Treffen teilgenommen. Neben Putin führte Prigoschin Gespräche mit dem Direktor der Russischen Garde, Wiktor Solotow, und dem Chef des Auslandsgeheimdienstes, Sergej Naryschkin. Einzelheiten zu den Verhandlungen machten die Quellen nicht.



Dass sich Prigoschin in St. Petersburg oder Moskau aufhält, gab Ende letzter Woche der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko bekannt.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hatte in einem Aufstand gegen die russische Militärführung am 24. Juni mit seinen Söldnern die südrussische Stadt Rostow am Don besetzt. Seine Kämpfer rückten dann Richtung Moskau vor. Stunden später rief Prigoschin sie zurück und stimmte einer Ausreise nach Belarus im Gegenzug für eine Amnestie zu.

Am vergangenen Donnerstag teilte der belarussische Präsident mit, dass sich Prigoschin in Russland und nicht in Belarus aufhielt. „Was Prigoschin betrifft, so ist er in St. Petersburg. Er ist nicht in Belarus“, sagte Lukaschenko vor ausländischen Journalisten in Minsk. Er könne „mit Sicherheit“ sagen, dass Prigoschin auf freiem Fuß sei, fügte Lukaschenko bei der Pressekonferenz im Präsidentenpalast in Minsk hinzu. „Ich habe gestern mit ihm telefoniert.“ In Petersburg befinden sich die Zentrale von Prigoschins Firmenimperium Concord und sein Wohnsitz.