Bericht: Wollte Lindner bei Zahlungen an Holocaust-Überlebende sparen?

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) soll versucht haben, bei den Entschädigungszahlen der Bundesrepublik an Holocaust-Überlebende zu sparen. Dies geht aus Dokumenten hervor, die der Wochenzeitung Die Zeit vorliegen. Hintergrund sind die Verhandlungen der Bundesrepublik mit der Jewish Claims Conference.

Bei der Jewish Claims Conference (JCC) handelt es sich um einen Zusammenschluss jüdischer Organisationen. Sie vertritt seit 1951 Entschädigungsansprüche jüdischer Opfer des Holocausts. Einmal im Jahr verhandelt die Bundesregierung mit dem Staat Israel über eine Summe, die den rund 250.000 Holocaust-Überlebenden zugutekommen soll.

Jewish Claims Conference zuerst ohne Ergebnis

Noch immer gebe es eine große Zahl armer und körperlich beeinträchtigter Schoah-Überlebender – allein 10.000 davon leben in der Ukraine. Die USA wollen sich dafür einsetzen, diesen Personen ein „Mindestmaß an Anerkennung und Würde“ zu verschaffen. Deutschland solle seinen Verpflichtungen daher nachkommen und die Finanzierung der Jewish Claims Conference sicherstellen.

Doch bei den diesjährigen Verhandlungen gab sich Deutschland offenbar als schwieriger Verhandlungspartner. Das Finanzministerium wies offenbar auf die Einhaltung der Schuldenbremse im kommenden Jahr hin. Daraufhin schrieb US-Außenminister Anthony Blinken einen Brief an Christian Lindner und Außenministerin Annalena Baerbock. Offenbar blieb er damit nicht allein, auch der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, richtete Worte an die Bundesregierung, ebenso der damalige britische Finanzminister und heutige Premierminister Rishi Sunak.

Am 19. Mai fand schließlich die JCC im Bundesfinanzministerium statt. Das Treffen endete ohne Einigung – zum Entsetzen der Vertreter der jüdischen Organisationen. Eine Intervention des Kanzleramtsministers Wolfgang Schmidt führt schließlich doch noch zur Einigung: Für die Holocaust-Überlebenden werden 1,38 Milliarden Euro bereitgestellt.

Aus dem Bundesfinanzministerium hieß es im Juni nur: Diese Vereinbarung sei ganz besonders bemerkenswert, „weil die Bundesrepublik im nächsten Jahr zu ihren verfassungsmäßigen Pflichten eines balancierten Haushalts zurückkehren muss (Schuldenbremse)“.