Bericht: Letzte Generation will in Berlin Sommerpause einlegen

Die Klimagruppe Letzte Generation will ihre Protestaktionen in Berlin ab Mitte Juli für etwa drei Wochen pausieren. Wie der Tagesspiegel unter Berufung auf ein Strategiepapier der Aktivisten berichtet, will die Gruppe vom 15. Juli bis zum 6. August „den festen Griff etwas lockern“ – wohl auch, um in dieser Zeit neue Mitglieder zu rekrutieren.

Für den Herbst hat die Gruppe allerdings eine ganze Reihe neuer Proteste geplant, wie ebenfalls dem sogenannten „Plan für 2023“ zu entnehmen ist. Spätestens ab dem 13. September müssen Berliner demnach wieder mit regelmäßigen Straßenblockaden und anderen Aktionen rechnen. „Die Gesellschaft erhebt sich“, zitiert der Tagesspiegel weiter aus dem Papier. „Wir holen uns die Demokratie zurück.“

Letzte Generation: Neue Aktionen gegen Superreiche geplant

Ab dem 5. Juni soll zudem eine neue Kampagne gegen Superreiche starten. Ende April hatten Mitglieder der Gruppe bereits mehrere Luxus-Geschäfte auf dem Berliner Ku'damm mit Farbe besprüht. „Die reichsten Deutschen emittieren tausendmal so viele Treibhausgase wie der Durchschnitt“, hieß es in einer Mitteilung zur Protestaktion. „Während die einfache Bevölkerung die Konsequenzen tragen muss, können sich einige wenige von den katastrophalen Folgen der Klimakatastrophe, die sie maßgeblich mitverursacht haben, noch für lange Zeit freikaufen.“

Die Gruppe Letzte Generation macht seit 2022 regelmäßig mit Sitzblockaden auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam. In den vergangenen Wochen haben die Klimakleber ihren Protest auf Berlins Straßen maßgeblich intensiviert. Hunderte Polizisten sind regelmäßig im Einsatz, um Blockaden aufzulösen.