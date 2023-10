Unter den Hunderten Menschen, die die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen getötet hat, befindet sich Medienberichten zufolge mindestens eine Deutsche. Demnach soll es sich um die 22-jährige Berliner Studentin Carolin Bohl handeln. Auch ihr britischer Lebensgefährte Danny Darlington sei unter den Opfern.

Das Paar hielt sich zur Zeit des Angriffs am Samstag in der Nähe des Gazastreifens auf. Am selben Tag hätte sie eigentlich nach Deutschland zurückfliegen sollen, doch das Paar wurde vom Angriff der Hamas überrascht. Nach Angaben ihrer Mutter, die in Bremen wohnt, wurde Carolin Bohl getötet. Ihre Leiche und die ihres Freundes seien gefunden worden.

Hamas-Angriff im Gazastreifen: Mehrere Deutsche vermisst

Dem Auswärtigen Amt zufolge wurden mehrere Deutsche von der Hamas im Gazastreifen entführt. Eine genaue Zahl nannte das Ministerium einem Bericht der Jüdischen Allgemeine zufolge nicht. Das Außenministerium teilte lediglich mit, dass alle Vermissten die deutsche und die israelische Staatsangehörigkeit haben.

Bisher gingen die Angehörigen und die Behörden von mindestens drei vermissten Deutschen aus. Unter den Opfern ist offenbar auch die 22-jährige Shani Louk, die am Samstag ein Musikfestival an der Grenze zum Gazastreifen organisiert hatte. Die Hamas tötete dort mindestens 260 Menschen. Ein Video zeigt, wie Louk wohl halbnackt und schwer verletzt auf einem Geländewagen liegt, umgeben von mehreren Männern, die auf ihr trampeln. Ihre Angehörigen in Israel und Ravensburg konnten sie anhand ihrer Tattoos identifizieren.

Der Israeli Yoni Asher sagte dem TV-Sender Channel 12 News, dass seine deutsche Frau Doron, ihre beiden Kleinkinder und die Großmutter entführt wurden. Seine Ehefrau habe mit den Kindern die Großmutter in einem Kibbuz besucht, als die Terror-Angriffe losgingen.