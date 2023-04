Berichte: Fünf Tote nach Schusswaffenattacke in Kentucky Wieder stehen die USA großer Waffengewalt gegenüber. Nun gibt es Berichte von einer Schießerei mit mehreren Toten in Kentucky. dpa

HANDOUT - Polizisten in der Nähe des Tatorts: Bei einer Schusswaffenattacke im US-Bundesstaat Kentucky sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Sullivan/AP/dpa Terrance A. Sullivan/Terrance A.

Louisville -Bei einer Schusswaffenattacke in einer Bank im US-Bundesstaat Kentucky sind nach Polizeiangaben vier Menschen getötet worden. Auch der mutmaßliche Schütze sei tot, teilte die Polizei in der Stadt Louisville nach dem Angriff mit. Acht Menschen wurden demnach verletzt und im Krankenhaus behandelt. Unter den Verletzten seien zwei Polizisten, einer der Beamten sei in einem kritischen Zustand.