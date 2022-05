Werner Gegenbauer ist Medienberichten zufolge als Präsident von Hertha BSC zurückgetreten. Der zuletzt auch von Millionen-Investor Lars Windhorst hart kritisierte 71-Jährige sei damit einer möglichen Abwahl bei der Mitgliederversammlung des Berliner Fußball-Bundesligisten am Sonntag zuvor gekommen, berichteten die Wirtschaftswoche und die Bild am Dienstag. Gegenbauer hatte den Verein seit 2008 geführt. Hertha bestätigte den Rücktritt auf Anfrage nicht.

Neben Gegenbauer verlässt auch Finanzchef Ingo Schiller nach dem in der Relegation geschafften Klassenerhalt den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Wie der Club mitteilte, wird der Vertrag mit dem 56-Jährigen zum 31. Oktober aufgelöst. Darauf hätten sich beide Seiten verständigt, hieß es am Dienstag. Schiller war seit 20 Jahren in verschiedenen Funktionen im Verein tätig. Noch bildet er gemeinsam mit Fredi Bobic die Geschäftsführung. Im vergangenen Jahr bereits Carsten Schmidt aus persönlichen Gründen als Geschäftsführer zurückgetreten war.

Bobic will am Dienstag (13 Uhr) auf einer Pressekonferenz die Lage des Clubs schildern. Hertha hatte am Montagabend durch ein 2:0 im Rückspiel der Relegation gegen den Hamburger SV die Klasse gehalten.