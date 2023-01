Berichte: Iranischer Internet-Star nach Frikadellen-Rezept festgenommen

Ein beliebter iranischer Internet-Star und Koch ist Menschenrechtlern zufolge festgenommen worden. Nawab Ebrahimi sei am Mittwoch in das berüchtigte Ewin-Gefängnis in der Hauptstadt Teheran gebracht worden, berichtete am Donnerstag unter anderem die in den USA ansässige Organisation Human Rights Activists News Agency (HRANA). Von offizieller Seite gab es zunächst keine Bestätigung.

Ebrahimi hatte diese Woche für Spott im Netz gesorgt, nachdem er ein Rezept für „Koteletts“, eine iranische Frikadellen-Version aus Fleisch und Kartoffelbrei, auf seinem inzwischen gelöschten Instagram-Account mit mehr als 2,7 Millionen Followern veröffentlicht hatte. Hintergrund ist der Todestag des einflussreichen Revolutionsgarden-Kommandeurs Ghassem Soleimani. Während ihn Systemanhängern als Volksheld und Märtyrer verehren, äußerten viele Iranerinnen und Iraner am Todestag in diesem Jahr ihre Verachtung.

In vielen Landesteilen brannten rund um den Todestag am 3. Januar Banner, die Soleimanis Gesicht zeigten. Plakate wurden zudem mit blutroter Farbe beschmiert. Und eine Form des Spotts machte vor allem im Netz die Runde: In tausendfach geteilten Beiträgen bezeichneten Iraner Soleimani als „Kotelett“ – eine Anspielung an seine Tötung durch einen US-Drohnenangriff vor drei Jahren.