Protest gegen Fifa: Stars von Real Madrid boykottieren Weltfußballer-Gala Beleidigt? Medienberichten zufolge werden alle Stars von Real Madrid inklusive Trainer Carlo Ancelotti an diesem Montagabend nicht an der Fifa-Gala teilnehmen. dpa

Karim Benzema von Real Madrid wird wohl trotz seiner herausragenden Saison von der Fifa nicht als bester Spieler ausgezeichnet. Das sorgt für Empörung im Verein. AP/Manu Fernandez

Paris -Beleidigt? Oder zu beschäftigt? Laut spanischen Zeitungen werden sämtliche Stars von Real Madrid inklusive Trainer Carlo Ancelotti an diesem Montagabend (21 Uhr/Sky) nicht an der Weltfußballer-Gala der Fifa in Paris teilnehmen.