Berichte: Lostprophets-Sänger Ian Watkins im Gefängnis niedergestochen

Der ehemalige Lostprophets-Sänger und verurteilter Sexualstraftäter Ian Watkins wurde offenbar im Gefängnis verletzt. Watkins wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, berichtet die britische Tageszeitung Mirror. Er soll sich in einem kritischen Zustand befinden, nachdem drei Insassen im Wakefield-Gefängnis ihn „als Geisel genommen“ und anschließend niedergestochen und verprügelt hatten.

„Er wurde von Beamten gefunden, nachdem er am Samstagmorgen als Geisel gehalten und misshandelt worden war“, sagte eine Quelle der Zeitung. „Sein Zustand ist lebensbedrohlich und es besteht die Befürchtung, dass er sterben könnte. Wenn er überlebt, wird er großes Glück gehabt haben.“



Ein Sprecher des Gefängnisdienstes sagte, die Polizei untersuche einen Vorfall, der sich am Samstag im Gefängnis ereignet habe. „Wir sind nicht in der Lage, weitere Kommentare abzugeben, solange die Polizei Ermittlungen durchführt“, fügte er hinzu.

Sänger soll versucht haben, ein Baby zu vergewaltigen

Watkins wurde im Dezember 2013 wegen Sexualdelikten an Kindern, darunter der versuchten Vergewaltigung eines Babys, inhaftiert. Er wurde zu 29 Jahren Gefängnis und weiteren sechs Jahren auf Bewährung verurteilt, könnte aber nach Verbüßung von zwei Dritteln der Haftstrafe auf Bewährung entlassen werden. Watkins gab die versuchte Vergewaltigung und den sexuellen Übergriff auf ein Kind unter 13 Jahren zu, bekannte sich jedoch der Vergewaltigung nicht schuldig.