Berichte: Mindestens 400 Tote nach Zyklon „Mocha“ in Myanmar

Yangon/Dhaka -Der Kategorie-5-Zyklon „Mocha“ hat in Myanmar Berichten und Augenzeugen zufolge mindestens 400 Todesopfer gefordert. Bei den Toten handele es sich vor allem um Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya, bestätigte ein Sprecher der „Nationalen Einheitsregierung“ (NUG) am Dienstag der dpa. Dabei handelt es sich um eine Art demokratische Schattenregierung, die sich nach dem Militärputsch von 2021 als Alternative zur regierenden Junta gebildet hat.

Der tropische Wirbelsturm war am Sonntag mit Windgeschwindigkeiten von teilweise mehr als 250 Stundenkilometern in Myanmar und dem benachbarten Bangladesch auf Land getroffen. Es war der heftigste Zyklon in der Region seit mehr als einem Jahrzehnt.