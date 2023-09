Das Düsseldorfer Modeunternehmen Peek & Cloppenburg trauert um seinen langjährigen Geschäftsführer Harro Uwe Cloppenburg. Er starb im Alter von 82 Jahren, wie verschiedene Medien unter Berufung auf eine interne Hausmitteilung des Konzerns berichten.

Harro Uwe Cloppenburg hatte die Geschäftsleitung von seinem Vater im Jahr 1986 übernommen. Sein Großvater hatten im Jahr 1901 das erste Verkaufshaus in Düsseldorf gegründet.

In der Mitteilung der Firma, über die der Spiegel berichtet, wird betont, wie „nah dran am operativen Geschäft“ er war, und dass er den Kontakt zu den Mitarbeitern auch in den Filialen stets suchte. 2019 zog sich Cloppenburg nach 50 Jahren aus dem Geschäft zurück. Er blieb aber Gesellschafter des Unternehmens. In den Jahren nach dem Ausscheiden rutschte das Unternehmen auch wegen der Corona-Pandemie in die Insolvenz. Der Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.