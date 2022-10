Die Krim-Brücke, die die annektierte ukrainische Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet, ist Berichten zufolge in Brand geraten und teilweise zerstört worden. Auf Twitter sind am Samstagmorgen entsprechende Fotos und Videos der brennenden Brücke zu sehen. Nachrichtenagenturen berichten von mehreren Explosionen. Verletzte oder Tote soll es nach ersten Informationen nicht geben.

Ob die Brücke wirklich beschossen wurde, ist noch unklar. Ein Waggon mit Treibstoff brannte, wie auf in russischen und ukrainischen Medien verbreiteten Bildern und Fotos zu sehen ist. Die Fahrbahn auf dem Straßenteil ist demnach massiv beschädigt. Straßenteile liegen im Wasser.

Krim-Brücke unter Beschuss: Hintergründe sind noch unklar

BREAKING: Surveillance video shows massive explosion on the Crimean Bridge pic.twitter.com/jo3yZK3L0I — BNO News (@BNONews) October 8, 2022

Wer hinter dem Vorfall steckt, ist noch unbekannt. Während die russische Nachrichtenagentur Ria einen brennenden Treibstofftank meldet, berichten ukrainische Medien von einer Explosion. Die sogenannte Kertsch-Brücke wurde nach Russlands Annexion der Krim gebaut und 2018 fertiggestellt.

Russland warnte, die Krim-Brücke unter Beschuss zu nehmen

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar kam es mehrfach zu Explosionen auf der Krim mit schweren Schäden, darunter auf Militärstützpunkten. Es gab auch in der Hauptstadt Kiew immer wieder Drohungen, die von Kremlchef Wladimir Putin eingeweihte Brücke zwischen der Halbinsel und dem russischen Festland unter Beschuss zu nehmen. Zuletzt kam es in der Region Kertsch, die auf der Krim direkt an die Brücke grenzt, immer wieder zu Zwischenfällen mit Drohnen, die explodierten.

Russland hatte eindringlich davor gewarnt, die Brücke – ein zentrales strategisches Bauwerk – unter Beschuss zu nehmen und für den Fall auch damit gedroht, Kommandozentralen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ins Visier zu nehmen. Die ukrainische Führung hatte mehrfach auch schwere Waffen aus dem Westen gefordert mit großen Reichweiten. Damit sollte dann auch die Brücke zerstört werden, wie es in Kiew hieß.