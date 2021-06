Hochansteckende Virusmutation

Corona in Berlin: Schon 159 Fälle der Delta-Variante erfasst

Der Senat meldet 29 betroffene Patienten in Neukölln, 26 in Tempelhof-Schöneberg und 22 in Charlottenburg-Wilmersdorf. Dies seien ausdrücklich Mindestangaben.