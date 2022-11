Vermisst: Wer hat die 13-jährige Mirjana aus Berlin gesehen?

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mädchen. Die 13-jährige Mirjana Pfeiffer wurde zuletzt am 3. November gegen 14 Uhr im Bereich des S-Bahnhofs Mehrower Allee gesehen. Seitdem wird sie vermisst.

Die Polizei beschreibt Mirjana wie folgt: etwa 1,60 m groß

lange dunkelblonde Haare

wirkt älter, eher wie 16 bis 18 Jahre

blaue Augen

mittig auf der Stirn eine gerade vertikal verlaufende etwa 3 bis 5 cm lange Narbe

künstliche Fingernägel

zuletzt bekleidet mit weißen Sportschuhen von Nike, einem schwarzen Rollkragenpullover und einer grauen Jogginghose

führte eine kleine, schwarze Umhängetasche mit sich

trug eine dünne Halskette mit einem Anhänger (Schützen-Sternzeichen)

Wer hat die 13-Jährige gesehen? Polizei Berlin

Die Ermittler fragen: Wer hat die 13-Jährige nach dem 3. November 2022, 14 Uhr gesehen und kann Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Hinweise richten Sie bitte an die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 912444, per E-Mail an, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.