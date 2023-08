17-Jährige in Berliner S-Bahn sexuell belästigt – Tatverdächtiger wieder frei

Eine 17-Jährige soll am Dienstagnachmittag in der Linie 7 der S-Bahn von Berlin Westkreuz nach Potsdam von einem 34-jährigen Mann sexuell belästigt worden sein. Gegen 15 Uhr soll sich der Tatverdächtige in der Bahn neben die Jugendliche gesetzt und angefangen haben, anzügliche Bemerkungen zu machen. Anschließend soll er versucht haben, ihr an die Brüste zu fassen und sie auf den Mund zu küssen.

Als sich die 17-Jährige daraufhin umsetzte, soll ihr der 34-Jährige gefolgt sein und sie am Gesäß berührt haben. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte den Vorfall und alarmierte die Bundespolizei. Beim Halt am Potsdamer Hauptbahnhof soll der Mann dann versucht haben, die Jugendliche am Ausstieg zu hindern, indem er sie am Handgelenk festhielt.

17-Jährige sexuell belästigt: Tatverdächtiger war polizeibekannt

Die 17-Jährige konnte sich aus dem Griff befreien und flüchtete in den Bahnhof. Alarmierte Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf in der Bahnhofshalle vorläufig fest. Eine medizinische Versorgung lehnte die 17-Jährige ab.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der sexuellen Belästigung, Nötigung und Körperverletzung gegen den 34-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Aufgrund des gemessenen Alkoholwerts des bereits polizeibekannten Mannes von 3,3 Promille ordnete ein Richter eine Blutentnahme an. Im Anschluss entließen die Einsatzkräfte den Mann auf freien Fuß.