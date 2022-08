Eine Streife der Autobahnpolizei hat in der Nacht zum Donnerstag einen 17-jährigen Raser erwischt. Der Jugendliche war laut der Polizei gegen 0.20 Uhr auf der A100 in Britz in einem Porsche und mit seiner Mutter als Beifahrerin unterwegs.

Die Beamten stellten bei einer Geschwindigkeitsmessung fest, dass der Autofahrer 165 statt der erlaubten 80 Kilometer pro Stunde fuhr. Daraufhin stoppten sie den Wagen. Bei der Überprüfung des 17-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser bereits am vergangenen Samstag in Südbrandenburg mit mehr als 200 km/h (statt der erlaubten 120) gestoppt worden war.

Den Jugendlichen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, das allein für den Geschwindigkeitsverstoß in Britz laut Bußgeldkatalog mit mindestens zwei Punkten in Flensburg, 1600 Euro Bußgeld, drei Monaten Fahrverbot, der Teilnahme an einem verkehrsrechtlichen Aufbauseminar und einer zweijährigen Verlängerung seiner Probezeit verbunden ist. Im Anschluss der Überprüfung konnte der 17-Jährige seine Fahrt fortsetzen.