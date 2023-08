Berlin: 18-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei – und verursacht Unfall

Bei der Flucht vor der Polizei ist in der Nacht zum Montag ein 18-Jähriger gegen einen Baum gefahren und verletzt worden. Polizisten wollten gegen 1.15 Uhr auf der Potsdamer Straße in Tiergarten den Fahrer eines Opel Corsa kontrollieren. Der Mann beschleunigte das Auto plötzlich und raste mit hoher Geschwindigkeit das Schöneberger Ufer in Richtung Gitschiner Straße entlang.

An der Kreuzung Waterloo-Ufer, Ecke Zossener Straße verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, woraufhin das Fahrzeug gegen einen Baum prallte. Der junge Mann versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch auf der Zossener Straße von den Beamten festgenommen werden.

Polizei findet Drogen und Bargeld nach Verfolgungsjagd durch Mitte

Bei der Kontrolle des Autos fanden die Polizisten Drogen und einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der 18-Jährige konnte zudem keinen Führerschein vorweisen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten die Drogen, das Geld sowie das Fahrzeug des Tatverdächtigen. Der 18-Jährige erlitt bei dem Aufprall Verletzungen am Kopf, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.