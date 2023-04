Berlin: 19-Jähriger kracht in Auto und löst Unfall mit fünf Fahrzeugen aus

Am Mittwochabend ist es in Rosenthal zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Ein 19-jähriger Autofahrer war gegen 18.35 Uhr mit einem Ford in der Dietzingerstraße in Richtung Schönhauser Straße unterwegs, als er in Höhe der Kastanienallee die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Sein Auto geriet daraufhin in den Gegenverkehr, stieß zunächst mit dem Opel einer 74-Jährigen und dann mit einem unmittelbar dahinterfahrenden VW eines 68-Jährigen Fahrers zusammen. Beide Wagen kollidierten mit zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen. Der VW-Fahrer und seine 64 Jahre alte Beifahrerin erlitten Verletzungen am Kopf sowie am Rumpf und wurden von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Dietzingerstraße zwischen Dammsmühler Straße und Kastanienallee bis etwa 20.45 Uhr gesperrt. Davon betroffen waren die BVG-Buslinien 107 und 224.