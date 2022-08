Am Mittwochabendabend alarmierte ein Passant die Polizei in den Berliner Ortsteil Fennpfuhl. Nach Angaben der Polizei hat der 51-jährige Mann berichtet, dass er kurz vor 19 Uhr aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Weißenseer Weg mit einer Softairwaffe beschossen wurde.

Er habe einen leichten Schmerz an der rechten Brust verspürt, teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit. Die Einsatzkräfte konnten bei den Ermittlungen vor Ort ein Fenster zu einer Wohnung in der sechsten Etage ausmachen. Der 19-jährige Mieter dieser Wohnung gestattete eine Durchsuchung der Räumlichkeiten.

Die Kräfte fanden mehrere Softairwaffen mit Zubehör und stellten alle Gegenstände sicher. Die Ermittlungen gegen den jungen Mann wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an und werden von der Kriminalpolizei geführt.