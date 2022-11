Berlin: 33-Jähriger soll Talisman von Berliner Synagoge gestohlen haben

Ein 33-Jähriger soll am 19. November einen Talisman aus einer Synagoge in Berlin-Schöneberg gestohlen haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten, war der Tatverdächtige zuvor wegen Delikten aus dem Bereich der Klein- und Betäubungsmittelkriminalität aufgefallen. Nun ermitteln die Beamten gegen ihn wegen Sachbeschädigung und Diebstahls.

Im vorliegenden Fall hatte ein Sicherheitsbeauftragter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin morgens festgestellt, dass Unbekannte im Eingangsbereich der Synagoge in der Passauer Straße beziehungsweise an der Haustür des dort wohnenden Rabbiners ein befestigtes Holzkästchen, das als Talisman betrachtet wird und ein Schriftstück enthielt, geöffnet und die Schriftrolle entwendet hatten. Bereits in der Nacht gegen 3 Uhr hatte eine Passantin die Polizei zu dem Haus alarmiert, da sie eine beschädigte Türklingel und Müll vor der Eingangstür entdeckt hatte. In dem abgelegten Unrat fanden die Einsatzkräfte das Holzkästchen.

Weil eine politische Tatmotivation zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen. Der Tatverdächtige sei am Donnerstag vorläufig festgenommen worden, habe sich aber nicht zum Tatvorwurf geäußert, hieß es von der Polizei. Der Mann konnte nach den polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen. Eine politische Tatmotivation sei derzeit nicht erkennbar, so die Polizei.