Berlin - Gegner der deutschen Corona-Politik wollen am Samstag in Berlin demonstrieren. Angemeldet worden seien im Vorfeld 5000 Teilnehmer, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Veranstaltung sei von einer Privatperson unter dem Motto „Es reicht! Schluss mit der Lockdown-Politik! Macht euch bereit!“ als Aufzug vom Platz des 18. März über die Straße des 17. Juni bis zum Großen Stern angemeldet worden.

Die Demonstration werde im Vorfeld bewertet und anschließend adäquat durch Einsatzkräfte begleitet, hieß es auf Nachfrage. Ob es bereits ein Kooperationsgespräch mit dem Anmelder gab, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.