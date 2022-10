Das Land Berlin hat im laufenden Jahr deutlich mehr Asylbewerber in ihre Heimatländer abgeschoben, als in den Corona-geprägten Vorjahren. So seien von Januar bis August insgesamt 570 Menschen, die allermeisten aus den Balkanländern Moldau, Bosnien und Herzegowina und Serbien stammend, aus dem Land gebracht worden. Dies gehe aus einer Anfrage der Linken-Abgeordneten Katina Schubert und Elif Eralp an die Senatsverwaltung hervor, wie zunächst die Taz berichtete.

Knapp 100 ausreisepflichtige Menschen seien demnach direkt aus der Strafhaft im Gefängnis abgeschoben worden. Allein nach Moldau – eine ehemalige Sowjetrepublik südlich der Ukraine – wurden 169 Menschen abgeschoben, vor allem im Januar und Februar. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine gab es jedoch kaum noch Abschiebungen dorthin, vor allem, weil Flüge nicht mehr möglich waren. Nach Bosnien und Herzegowina wurden laut der Antwort der Innenverwaltung 118 Menschen zurückgebracht, nach Serbien 44, nach Polen 26 und nach Russland 23.

Linke kritisiert Abschiebung „systematisch verfolgter“ Roma

Wie die Taz berichtete, seien zudem 93 Menschen nachts von der Polizei festgenommen worden – eine Maßnahme, die von der rot-grün-roten Landesregierung eigentlich nicht gewollt ist. Im Koalitionsvertrag heißt es, dass man auf solche, insbesondere für Kinder seelisch belastenden, „nächtlichen Abschiebungen“ verzichten wolle. Der Senat rechtfertigte das widersprüchliche Vorgehen mit verbindlichen Vorgaben der Zielstaaten zu Abflug- und Ankunftszeiten der Flüge. Auch sei die aktuelle Situation bei der Unterbringung der vielen Geflüchteten angespannt.

Linken-Politikerin Eralp erklärte, dass insbesondere viele Geflüchtete aus Moldau zur Volksgruppe der Roma gehörten – eine ethnische Minderheit, die verschiedenen Menschenrechtsorganisationen zufolge „systematisch verfolgt“ werden. Dennoch würden ihre Asylanträge in Deutschland nicht anerkannt. Würden die Roma auch von der Bundesregierung als politisch verfolgte Gruppe erachtet, stünde ihnen laut Artikel 16a des Grundgesetzes das Asylrecht zu.