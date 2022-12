Berlin: 70-jährige Fahrradfahrerin nach Unfall schwer verletzt, Not-OP

In Berlin-Spandau ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, überquerte die 70-Jährige gegen 9.45 mit ihrem Fahrrad den Brunsbütteler Damm in Richtung Nauener Straße. Ein ihr entgegenkommender Autofahrer erfasste sie, als er nach links in den Brunsbütteler Damm abbog.

Die 70-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie umgehend notoperiert wurde. Der 56-jährige Fahrer blieb unverletzt, wurde aber von Polizeieinsatzkräften wegen des Verdachts der Drogenbeeinflussung für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht. Sein Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann keinen in Deutschland gültigen Führerschein hat. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.