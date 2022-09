In Berlin-Lichterfelde kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Motorradfahrer nach einem Zusammenprall durch die Luft geschleudert und verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen soll eine 55-jährige Autofahrerin gegen 7.30 Uhr auf der Wismarer Straße unterwegs gewesen sein, um mit ihrem Fahrzeug auf den Lidl-Parkplatz abzubiegen, teilte die Berliner Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Zusammenstoß ging Überholmanöver voraus

Gleichzeitig soll ein 74-jähriger Motorradfahrer versucht haben, über die Gegenfahrbahn zu überholen, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Der Mann wurde durch die Luft geschleudert und blieb dann, kaum ansprechbar, am Boden liegen. Nach einer Erstversorgung wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.