Im Märkischen Viertel hat die Polizei einen Mann tot in seiner Wohnung entdeckt. Offenbar wurde er Opfer eines Tötungsdelikts. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilt, haben die Mordkommission des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen aufgenommen. Ein Bekannter des 83-jährigen Seniors hatte gegen 16.10 Uhr die Feuerwehr zu der Wohnung des Mannes gerufen, so die Polizei.

Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung in der ersten Etage den Mieter tot auf. Die Auffindesituation deutet auf ein Tötungsdelikt hin, heißt es.