In Berlin-Prenzlauer Berg ist am Samstagvormittag ein Mann tot aufgefunden worden. Wie die Polizei berichtet, entdeckten Angehörige den Leichnam des 86-Jährigen in seiner Wohnung in der Hanns-Eisler-Straße und alarmierten die Polizei. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen, um die Todesursache des Mannes festzustellen. Ein Tötungsdelikt wird nicht ausgeschlossen.

