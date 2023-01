Berlin: Neunjährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Die Berliner Feuerwehr unterwegs zu einem Einsatz. In Fennpfuhl wurde am Donnerstag ein 9-jähriges Mädchen angefahren.

Die Berliner Feuerwehr unterwegs zu einem Einsatz. In Fennpfuhl wurde am Donnerstag ein 9-jähriges Mädchen angefahren. Sabine Gudath

Am Donnerstagmorgen hat sich ein Verkehrsunfall in Berlin-Fennpfuhl ereignet. Dabei wurde ein Kind schwer verletzt. Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilte soll das verletzte Kind ein neunjähriges Mädchen sein. Gegen 8.15 Uhr ist das Kind wohl auf der Möllendorffstraße aus dem Wartebereich einer Tram-Haltestelle auf die Straße getreten. Dabei soll sie nicht auf den fließenden Verkehr geachtet haben.

Ein 54-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an. Das Mädchen erlitt schwere Kopfverletzungen sowie Verletzungen an den Armen und Beinen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.