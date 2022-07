Ab Sonntag gilt in Berlin: Angestellte des Landes, Beschäftige in Bereichen, in denen das Land Berlin beteiligt ist oder Einfluss hat, erhalten einen Mindestlohn von 13 Euro brutto in der Stunde.

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hatte im Juni den Gesetzesentwurf der Arbeits- und Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) verabschiedet. Bisher lag der Stundenlohn bei 12,50 Euro brutto.

Niemand soll mehr unter 13 Euro Stundenlohn arbeiten

„Wir müssen weiterhin dafür sorgen, dass sich das Einkommen all jener Menschen verbessert, die im Einflussbereich des Landes Berlin arbeiten, die aber nur ein geringes Einkommen beziehen“ sagte Kipping. „Dort, wo Geld vom Land Berlin drinsteckt, muss künftig niemand mehr unter 13 Euro Stundenlohn arbeiten. Und überall dort, wo das Land Berlin Einfluss hat, sollen einheitliche Mindestlohnstandards gelten – und zwar bessere als bundesweit üblich.“

Der bundesweite Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde soll am 1. Oktober 2022 in Kraft treten.

Das Landesmindestlohngesetz verpflichtet das Land Berlin nach eigenen Angaben überall dort, wo es finanziell beteiligt ist oder Einwirkungsmöglichkeiten hat (wie im Landesdienst, in Beteiligungsunternehmen, bei Zuwendungsempfängern – insbesondere auch im Bereich der Landesbeschäftigungsförderung – und bei Entgeltvereinbarungen im Sozialrecht) darauf hinzuwirken, dass ein Stundenlohn von mindestens 13 Euro eingehalten wird.