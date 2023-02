Im Bezirk Mitte sollen die Grünen mehr Stimmen geholt haben als bisher gedacht. Der Abstand zu der SPD würde so auf nur 92 Stimmen zusammenschrumpfen.

Neues Ergebnis in Mitte: SPD-Vorsprung vor Grünen schrumpft immer weiter

Eine Frau gibt ihre Stimme für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ab und wirft ihren Wahlzettel in die Wahlurne. Wolfgang Kumm/dpa

Der Abstand zwischen SPD und Grünen nach der wiederholten Wahl zum Abgeordnetenhauses hat sich offenbar weiter verringert. Wie der Tagesspiegel berichtet, haben die Grünen im Bezirk Mitte 21 Stimmen mehr als bisher festgestellt. Sie rücken somit bis auf 92 Stimmen an die SPD heran.

Im Briefwahlbezirk 11 sollen die Grünen statt 294 Stimmen 315 Stimmen geholt haben. Der Tagesspiegel bezieht sich dabei auf das vorläufige Endergebnis zur Berlin-Wahl, welches der Bezirkswahlausschuss am Dienstag feststellte. Ob es in weiteren Bezirken Veränderungen gibt, ist bisher noch nicht bekannt. Zuletzt gab es in Lichtenberg Ärger wegen des Zählens der Stimmen.

Die SPD sondiert am Dienstag erstmals mit ihren bisherigen Regierungspartnern der Grünen und Linken. Bei dem Treffen in der SPD-Landesgeschäftsstelle wollen sie ausloten, ob es eine Basis für die Fortsetzung ihrer Koalition gibt.