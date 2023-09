Der Fahrer eines Audi ist in Berlin-Adlershof in der Nacht zum Sonntag mit seinem Auto im Gleisbett der Tram gelandet. Nach ersten Informationen soll der Mann in der Dörpfeldstraße wohl nicht den Straßenmarkierungen, sondern den Gleisen der Straßen gefolgt sein.

25 Meter waren Gleise noch im Asphalt eingebettet, dann gingen die Schienen in ein Schotterbett über. Dort fuhr der Fahrer immerhin noch knapp zehn Meter hinein. Die alarmierte Berliner Polizei sperrte den Tramverkehr, die Berliner Feuerwehr schob mit den Wagen, der ein polnisches Kennzeichen hatte, mit vereinten Kräften aus der Misere. Der Straßenbahnverkehr war für über 50 Minuten in beide Richtungen unterbrochen.