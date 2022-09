Nach einem schweren Verkehrsunfall in Adlershof sollen ersten Erkenntnissen zufolge zwei Personen trotz massiver Beschädigungen des Fahrzeugs die Flucht ergriffen haben. Wie es zum Zusammenstoß des Autos mit einem parkenden Lkw-Anhänger gekommen ist, ist bislang unklar.

Der Pkw der Marke Peugeot soll nach Informationen der Berliner Zeitung am Samstagabend gegen 21 Uhr in Hermann-Dorner-Allee von der Fahrbahn abgekommen und mit voller Wucht in einen abgestellten Auflieger für einen Sattelschlepper gerast sein. Front und Kopfbereich auf der Fahrerseite des Carsharing-Autos wurden fast vollständig zerstört, der tonnenschwere Anhänger wurde beim Aufprall fast zwei Meter nach hinten geschoben.

Dennoch seien nach ersten Informationen zwei Personen von der Unfallstelle geflüchtet. Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen den schwer beschädigten Pkw schließlich mit Hilfe eines Rüstwagens unter dem Anhänger hervor. Die Polizei will im Laufe des Tages weitere Informationen zu dem Vorfall bekanntgeben.