Adlershof: Mutmaßliche Weltkriegsbombe gefunden

Bei Bauarbeiten in Berlin-Adlershof ist eine mutmaßliche Weltkriegsbombe gefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Sprengkörper auf einem ehemaligen Industriegelände am Glienicker Weg tief im Boden entdeckt. Ob es sich tatsächlich um einen Blindgänger handelt, können die Entschärfer des Landeskriminalamtes allerdings erst am Samstagmorgen feststellen, da dazu notwendige Bodenarbeiten derzeit noch andauern.

Sollte es sich um einen Sprengkörper handeln, der entschärft oder am Ort gesprengt werden muss, werde am Samstag ab 9.30 Uhr die Einrichtung eines Sicherheitssperrkreises von 500 Metern Durchmesser sowie die Evakuierung von Wohn- und Geschäftsgebäuden notwendig sein, hieß es.

Die Polizei Berlin werde in diesem Fall die Bewohner und Nutzer der betroffenen Gebäude dann sowohl mit Lautsprecherdurchsagen als auch mit direkten Ansprachen informieren. Die Sperrungen könnten mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Das Bezirksamt Treptow-Köpenick werde dann den evakuierten Bewohnerinnen und Bewohnern für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen Räume in einer Schule zur Verfügung stellen.